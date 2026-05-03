Le hockey des Canadiens

Alors que les Canadiens ont pris les devants 1 à 0 face au Lightning, les affrontements de deuxième tour ont déjà débuté dans la LNH.

Les Hurricanes de la Caroline ont facilement disposé des Flyers 3 à 0 lors du premier match de la série. Avec cette victoire, les troupes de Rod Brind'amour demeurent invaincus jusqu'à présent en séries éliminatoires, eux qui ont balayé les Sénateurs d'Ottawa au premier tour.

Écoutez l'analyse du premier entracte du match Canadiens-Lightning, dimanche, avec Martin McGuire et Dany Dubé.