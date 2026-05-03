Rapport du V-Dem Institute

Les États-Unis ne sont plus considérés comme une démocratie, selon le V-Dem Institute, qui a récemment dévoilé son rapport sur le sujet.

Selon le même rapport, seulement 7 % de la population mondiale vit dans une véritable démocratie libérale, tandis que 14 % vit en autocratie.

Écoutez le docteur en droit Frédéric Bérard discuter de l’état de la démocratie dans le monde, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

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