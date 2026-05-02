Défaite 1-0 des Canadiens en prolongation

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 1-0 en prolongation vendredi, lors de leur 6e rencontre en série face au Lightning.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens Martin McGuire, brosser le portrait de cette rencontre, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«En termes de qualité de match, on a eu deux équipes qui se sont données comme rarement dans un match, d’un bout à l’autre, de la première à la dernière minute de jeu en prolongation. Ce n’était pas un match plate. On n’a pas eu de niaisage après les sifflets comme on avait eu dans les premiers matchs de cette série. Dans les matchs de séries que j’ai faits, c’est un des bons de ma carrière.»