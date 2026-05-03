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Revue de presse

Trump se dit prêt à étudier le plan proposé par Téhéran

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 mai 2026 07:34

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Trump se dit prêt à étudier le plan proposé par Téhéran
Le président américain Donald Trump s’est dit prêt à examiner le plan proposé par Téhéran, tout en soulignant que ses chances de l’accepter demeuraient faibles. / Matt Rourke / The Associated Press

Le président américain Donald Trump s’est dit prêt à examiner le plan proposé par Téhéran, tout en soulignant que ses chances de l’accepter demeuraient faibles.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«Il a écrit sur son réseau Truth Social que les Iraniens n’avaient pas encore payé un prix suffisant pour ce qu’ils ont fait à l’humanité. Des agences de presse iraniennes ont rapporté que le plan transmis à Washington comporte quatorze points visant à mettre fin au conflit dans un délai de 30 jours. Je rappelle qu’il y a eu une première ronde de négociations à Islamabad dans les derniers jours, entre des émissaires américains et des représentants iraniens. Cela n’a pas vraiment donné de résultats.»

Caroline Bertrand

Autres sujets abordés: 

  • Trump chute dans les sondages

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