Le président américain Donald Trump s’est dit prêt à examiner le plan proposé par Téhéran, tout en soulignant que ses chances de l’accepter demeuraient faibles.
Écoutez la journaliste Caroline Bertrand en discuter dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Il a écrit sur son réseau Truth Social que les Iraniens n’avaient pas encore payé un prix suffisant pour ce qu’ils ont fait à l’humanité. Des agences de presse iraniennes ont rapporté que le plan transmis à Washington comporte quatorze points visant à mettre fin au conflit dans un délai de 30 jours. Je rappelle qu’il y a eu une première ronde de négociations à Islamabad dans les derniers jours, entre des émissaires américains et des représentants iraniens. Cela n’a pas vraiment donné de résultats.»
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