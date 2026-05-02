L’humoriste et acteur Martin Matte incarne le rôle de son père dans la toute nouvelle série Vitrerie Joyal, qu’il a réalisée.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de cette série disponible sur Amazon Prime et présenter son entretien avec Martin Matte, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«La plupart des lignes dans la série, je les ai vraiment entendues à la vitrerie de mon père. Mais les répliques de Gaston, les jokes épouvantables qu’il fait, le racisme quand il engage un vendeur de couleur, on a vécu ça. C’était de la misogynie, de l’homophobie, puis aujourd’hui, on regarde ça, puis c’est un non-sens. Mais à l’époque, c’était ça. Le nombre de personnes qui ont vu la série et qui disent : "je croyais entendre mon père"…»