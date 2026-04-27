Série Canadiens-Lightning

Tony Marinaro s'attendait à une égalité de 2-2 après quatre matchs et d'une série de sept rencontres entre les Canadiens et le Lightning.
Il admet donc qu'il est probablement moins abattu, lundi, que bien des amateurs des Canadiens de Montréal.
Écoutez Tony Marinaro en compagnie de l'animateur Mario Langlois commenter la série du Tricolore.
Les déclarations de Tony
- «Quand Slaf a été frappé, j'ai senti quelque chose changer»;
- «La victoire est signée Jon Cooper»;
- «La mise en échec envers Slafkovsky était légale»;
- «En ce moment, Demidov est un joueur très craintif, frustré»;
- «C'est trop facile de contrer l'avantage numérique des Canadiens»;
- «Dobes était super agressif, au point de perdre son filet»;
- «Il manquait au Canadien l'instinct du tueur»;
- «En séries, tu as besoin de savoir jouer la trappe».