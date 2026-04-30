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Montréal en avance 3 à 2 dans la série

Le retour énergisant de Brendan Gallagher

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 avril 2026 05:50

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Le retour énergisant de Brendan Gallagher
Jean-François Baril / Cogeco Média

De retour pour une première fois dans la série opposant le Tricolore au Lightning de Tampa Bay, Brendan Gallagher n'a pas tardé à faire sentir sa présence.

En moins de sept minutes de jeu, l'attaquant a non seulement trouvé le fond du filet, mais il a également insufflé une dose d'énergie indispensable à la formation montréalaise en distribuant trois mises en échec et en s'impliquant physiquement devant le filet adverse.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On aborde aussi le brio du gardien Jakub Dobes, auteur de 38 arrêts sur 40 tirs, malgré quelques poteaux et un peu de chance, notamment sur le troisième but offert par Andrei Vasilevskiy.

Autres sujets traités:

  • Philadelphie l'emporte 1 à 0, en prolongation, éliminant ainsi l'équipe de Sidney Crosby;
  • Victoire des Golden Knights 5 à 4 contre le Mammouth.

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