Montréal en avance 3 à 2 dans la série

De retour pour une première fois dans la série opposant le Tricolore au Lightning de Tampa Bay, Brendan Gallagher n'a pas tardé à faire sentir sa présence.

En moins de sept minutes de jeu, l'attaquant a non seulement trouvé le fond du filet, mais il a également insufflé une dose d'énergie indispensable à la formation montréalaise en distribuant trois mises en échec et en s'impliquant physiquement devant le filet adverse.

Écoutez le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

On aborde aussi le brio du gardien Jakub Dobes, auteur de 38 arrêts sur 40 tirs, malgré quelques poteaux et un peu de chance, notamment sur le troisième but offert par Andrei Vasilevskiy.

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