Vieux bâtiments en bois en feu

Un incendie majeur a touché Bicolline, à Saint-Mathieu-du-Parc, où plus d'une vingtaine de chalets médiévaux ont pris feu.

Avec les chalets vieux d'une trentaine d'années et fait en bois, les flammes, particulièrement imposantes, auraient pu s'embraser encore davantage, explique le journaliste Carl Marchand.

Les camions-citernes ont fait des allers-retours entre une rivière à proximité et le lieu de l'incendie. La thèse criminelle a été écartée par les autorités policières.

Écoutez le journaliste Carl Marchand expliquer les événements à l'émission Lagacé le matin, en début de journée, lundi.

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