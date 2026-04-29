Réinsérer Brendan Gallagher dans la formation

Les Canadiens de Montréal ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 3-2 afin de prendre les devants trois victoires contre deux dans la série éliminatoire.

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et les points de presse des entraîneurs Jon Cooper et Martin St-Louis.

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0:00 - Le sommaire de Martin McGuire;

4:56 - Le point de presse de Jon Cooper;

8:07 - Le point de presse de Martin St-Louis