Découvrez l'histoire de Jonathan Léger-Dubuc

Soutenu par son intervenant en suivi psychosocial à la Mission Old Brewery, Jonathan Léger-Dubuc a complété le marathon de Montréal.
Devenu sans-abri en janvier 2024 à la suite d’une éviction, il a commencé à courir dès son arrivée à la Mission pour se changer les idées.
Rapidement, il a eu la piqûre pour la course à pied et s’est lancé le défi de courir 10 kilomètres par jour pendant 58 jours.
Écoutez Jonathan Léger-Dubuc, un résident de la Mission Old Brewery, et son intervenant, Mohammed Soumah, qui racontent cette belle histoire, à l'émission de Patrick Lagacé.
«J’ai décidé d’aller courir parce que ça allait me déstresser, m’enlever un poids sur les épaules et me donner un regain de confiance, parce que j’étais capable.»
« En arrivant à la Mission, Jonathan avait du mal à s’en sortir pour n’importe quelle démarche. Il avait un suivi intensif, jour après jour. J’avais des rencontres avec Jonathan au fur et à mesure de la gravité de sa situation. Quand il a vraiment décidé de se mettre au sport, Jonathan a changé. »