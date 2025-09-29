Découvrez l'histoire de Jonathan Léger-Dubuc

Soutenu par son intervenant en suivi psychosocial à la Mission Old Brewery, Jonathan Léger-Dubuc a complété le marathon de Montréal.

Devenu sans-abri en janvier 2024 à la suite d’une éviction, il a commencé à courir dès son arrivée à la Mission pour se changer les idées.

Rapidement, il a eu la piqûre pour la course à pied et s’est lancé le défi de courir 10 kilomètres par jour pendant 58 jours.

Écoutez Jonathan Léger-Dubuc, un résident de la Mission Old Brewery, et son intervenant, Mohammed Soumah, qui racontent cette belle histoire, à l'émission de Patrick Lagacé.