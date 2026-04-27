Série Canadiens-Lightning

Au lendemain du revers de 3-2 des Canadiens contre le Lightning, l'analyste Dany Dubé se penche sur la prestation de Juraj Slafkovsky dans la série.
Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens, Dany Dubé, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets analysés par Dany Dubé
- L'impact du momentum et la robustesse du Lightning;
- «Actuellement, le numéro 20 des Canadiens n’est plus un facteur»;
- «Slafkovsky est en train de faire connaissance avec son succès»;
- «On est légers à la défense»;
- «Je pense qu’il faut démanteler le premier trio»: amener Texier à la place de Slafkovsky;
- «Si Nick Suzuki a plus de mises en échec que Slafkovsky depuis le début de cette série, on a un problème».