Série Canadiens-Lightning

Au lendemain du revers de 3-2 des Canadiens contre le Lightning, l'analyste Dany Dubé se penche sur la prestation de Juraj Slafkovsky dans la série.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens, Dany Dubé, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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