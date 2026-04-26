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Coups de feu au dîner des correspondants

Attitude présidentielle de Trump: «Je doute que ça change la donne»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 26 avril 2026 09:35

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Guillaume Lavoie
Guillaume Lavoie
Attitude présidentielle de Trump: «Je doute que ça change la donne»
Donald Trump a été évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche samedi soir après que des coups de feu ont retenti. / Tom Brenner / The Associated Press

Donald Trump a été évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche samedi soir, après que des coups de feu ont retenti.

Un suspect a été arrêté et le président américain s’est exprimé lors d’une conférence de presse concernant ces événements qui ont écourté la cérémonie. Plusieurs personnes s'étonnent de l'attitude anormalement présidentielle de Trump lors de cette allocution.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.

«D'abord, c'est vrai qu'il a bien agi. C'est presque triste de le remarquer. Mais même s'il y avait une espèce d'unité derrière le président parce qu'il s'est comporté en père de la nation, je doute que ça va changer la donne. Parce que quand les gens vont aller faire le plein, aller à l'épicerie, ou que les agriculteurs vont découvrir leur réalité économique, et le fait que la situation avec l'Iran ne soit pas réglée, ça fera en sorte que la réalité va reprendre ses droits.»

Guillaume Lavoie

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