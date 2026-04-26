Coups de feu au dîner des correspondants

Donald Trump a été évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche samedi soir, après que des coups de feu ont retenti.

Un suspect a été arrêté et le président américain s’est exprimé lors d’une conférence de presse concernant ces événements qui ont écourté la cérémonie. Plusieurs personnes s'étonnent de l'attitude anormalement présidentielle de Trump lors de cette allocution.

Écoutez le spécialiste de la politique américaine Guillaume Lavoie en discuter dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.