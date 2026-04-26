Revers de 3-2 contre le Lightning

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 3-2, dimanche, contre le Lightning de Tampa Bay. Écoutez l'après-match.

Le sommaire

0: 00 - Le sommaire de Martin McGuire;

4:45 - L'analyse de Dany Dubé;

Les commentaires de:

13:43 - Cole Caufield;

15:48 - Zachary Bolduc;

17:19 - Kaiden Guhle.

Le point de presse de Martin St-Louis: