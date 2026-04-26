Revers de 3-2 contre le Lightning

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés 3-2, dimanche, contre le Lightning de Tampa Bay. Écoutez l'après-match.
Le sommaire
- 0: 00 - Le sommaire de Martin McGuire;
- 4:45 - L'analyse de Dany Dubé;
Les commentaires de:
- 13:43 - Cole Caufield;
- 15:48 - Zachary Bolduc;
- 17:19 - Kaiden Guhle.
Le point de presse de Martin St-Louis:
- Le Tricolore n'a pas joué une bonne troisième, selon St-Louis;
- «Ils sont bons à nous faire prendre des punitions»;
- Pénalités: «Quand tu mènes, il faut faire attention»;
- Le point tournant: «Leur but à quatre contre quatre, ça a fait mal»
- Zachary Bolduc arrive à son sommet au bon moment.