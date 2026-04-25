La SAQ recule sur le retrait des boîtes de carton

La SAQ a dernièrement reculé sur sa décision de ne plus offrir de boîtes en carton aux clients qui achètent plusieurs bouteilles.
Écoutez la chroniqueuse Myriam Ségal discuter de cette décision et du plan de développement de la SAQ, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Tout organisme devrait en tirer une leçon. On devrait avoir dans tout organisme un responsable des clients. Quelqu'un qui dit: Eille, moi, je me mets dans la peau du client. Pis, votre idée, je pense que ce n’est pas bon. Certains organismes qui ont ça.»
Écoutez la chroniqueuse discuter ensuite du reste du plan de développement de la SAQ, qui, à son avis, se dirige dans la bonne direction.