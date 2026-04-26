Gagnante de 1000$ à vie qui aide les plus démunis

Rachel Lapierre, qui a remporté un lot de 1 000 $ par semaine à vie, a décidé de se consacrer au travail auprès des itinérants et des milliers de personnes dans le besoin.
Écoutez Rachel Lapierre, présidente et fondatrice de Le Book humanitaire, discuter de son choix de vie, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Quand quelqu'un ne va pas bien dans la rue, c'est un village qui ne va pas bien. C'est ça qu'il faut réaliser. Parce que la personne a probablement des parents qui s'inquiètent. Puis la personne en situation d'itinérance assise devant un commerce, c'est le commerce qui ne va pas bien. Donc, quand on aide quelqu'un de démuni, on aide toute la communauté. Ça nourrit l'âme, ça nous fait plaisir et ça change complètement notre vie.»