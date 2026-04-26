Gagnante de 1000$ à vie qui aide les plus démunis

Rachel Lapierre, qui a remporté un lot de 1 000 $ par semaine à vie, a décidé de se consacrer au travail auprès des itinérants et des milliers de personnes dans le besoin.

Écoutez Rachel Lapierre, présidente et fondatrice de Le Book humanitaire, discuter de son choix de vie, dimanche, au micro de l’animateur Denis Lévesque.