La première ministre du Québec Christine Fréchette a annoncé un investissement de 700 millions de dollars dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Une nouvelle que le député indépendant de l'arrondissement, Vincent Marissal, prend avec des pincettes.

Il souligne que bien que ce soit la troisième annonce à laquelle il assiste, celle de jeudi semble un peu plus «coulée dans le béton» que les précédentes.

Écoutez Vincent Marissal, député indépendant à l'Assemblée nationale pour Rosemont, réagir à l'annonce, à La commission.