La première ministre du Québec Christine Fréchette a annoncé un investissement de 700 millions de dollars dans l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Une nouvelle que le député indépendant de l'arrondissement, Vincent Marissal, prend avec des pincettes.
Il souligne que bien que ce soit la troisième annonce à laquelle il assiste, celle de jeudi semble un peu plus «coulée dans le béton» que les précédentes.
Écoutez Vincent Marissal, député indépendant à l'Assemblée nationale pour Rosemont, réagir à l'annonce, à La commission.
«Je serai satisfait, pour reprendre une image connue, quand je verrai les pépines arriver. Ça fait sept ans et demi que je suis député et c'est la troisième annonce officielle à laquelle j'assiste. On nous dit que cette fois-ci, c'est la bonne...»