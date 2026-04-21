Match numéro 2 à Tampa Bay

Les Canadien de Montréal affrontent le Lightning mardi soir pour le deuxième duel de cette série de première ronde.
Après une victoire enlevante dimanche, Patrick Lagacé ose une prédiction audacieuse de 5-1 pour le Tricolore...
Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.
«Les équipes qui mènent 2-0 une série après les deux premiers matchs à l'étranger, elles ont un taux de succès de 86% pour remporter la série.»
Autre sujet abordé
- Les menaces de mort visant le lanceur des Yankees, Cam Schlittler.