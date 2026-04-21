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Match numéro 2 à Tampa Bay

Canadiens-Lightning: une avance déterminante à portée de main

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 avril 2026 09:07

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Canadiens-Lightning: une avance déterminante à portée de main
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadien de Montréal affrontent le Lightning mardi soir pour le deuxième duel de cette série de première ronde.

Après une victoire enlevante dimanche, Patrick Lagacé ose une prédiction audacieuse de 5-1 pour le Tricolore...

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin

«Les équipes qui mènent 2-0 une série après les deux premiers matchs à l'étranger, elles ont un taux de succès de 86% pour remporter la série.»

Jean-Michel Bourque

Autre sujet abordé

  • Les menaces de mort visant le lanceur des Yankees, Cam Schlittler.

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