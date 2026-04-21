Match numéro 2 à Tampa Bay

Les Canadien de Montréal affrontent le Lightning mardi soir pour le deuxième duel de cette série de première ronde.

Après une victoire enlevante dimanche, Patrick Lagacé ose une prédiction audacieuse de 5-1 pour le Tricolore...

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.