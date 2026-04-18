Chronique judiciaire: possible crime d'honneur

Un homme dans la cinquantaine a été accusé cette semaine d’avoir tenté de tuer sa propre fille à coups de marteau.
Écoutez la chroniqueuse Nicole Gibeault, juge à la retraite, faire la lumière sur ce possible crime d'honneur, samedi, au micro de l’animateur Denis Lévesque.
«Je ne peux pas croire que des choses comme ça arrivent. Le monsieur a décidé que sa fille ne pouvait pas marier une personne de confession chrétienne. Alors il est entré chez elle et l'a attaqué à coups de marteau. Elle a réussi à se sauver.»