Annonce d'une nouvelle chanson

La vedette pop Sabrina Carpenter a créé la surprise au festival de Coachella en invitant la légendaire Madonna à monter sur scène pour interpréter en duo une nouvelle chanson, possiblement intitulée «Bring Your Love», qui pourrait apparaître sur le prochain album de Madonna attendu le 3 juillet.
Leur prestation, qui comprenait également la célèbre pièce «Like a Prayer», a contribué à raviver la popularité de la chanteuse sur Apple Music.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp revenir sur les moments marquants de ce célèbre festival, lundi, au micro de Philippe Cantin.
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