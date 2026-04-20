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Annonce d'une nouvelle chanson

Sabrina Carpenter invite Madonna sur scène à Coachella

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 avril 2026 15:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sabrina Carpenter invite Madonna sur scène à Coachella
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

La vedette pop Sabrina Carpenter a créé la surprise au festival de Coachella en invitant la légendaire Madonna à monter sur scène pour interpréter en duo une nouvelle chanson, possiblement intitulée «Bring Your Love», qui pourrait apparaître sur le prochain album de Madonna attendu le 3 juillet.

Leur prestation, qui comprenait également la célèbre pièce «Like a Prayer», a contribué à raviver la popularité de la chanteuse sur Apple Music.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp revenir sur les moments marquants de ce célèbre festival, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Bad Bunny égale le record de Despacito au sommet du Billboard Hot Latin Song;
  • Nancy Sinatra en colère contre Donald Trump pour avoir utilisé une chanson de son père.

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