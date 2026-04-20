Annonce d'une nouvelle chanson

La vedette pop Sabrina Carpenter a créé la surprise au festival de Coachella en invitant la légendaire Madonna à monter sur scène pour interpréter en duo une nouvelle chanson, possiblement intitulée «Bring Your Love», qui pourrait apparaître sur le prochain album de Madonna attendu le 3 juillet.

Leur prestation, qui comprenait également la célèbre pièce «Like a Prayer», a contribué à raviver la popularité de la chanteuse sur Apple Music.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp revenir sur les moments marquants de ce célèbre festival, lundi, au micro de Philippe Cantin.