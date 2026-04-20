La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a demandé lundi au gouvernement du Québec de réorienter 4,6 milliards de dollars vers le réseau de l’éducation pour «réparer l’école publique».
Écoutez Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, en discuter lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Il va falloir qu'on trouve des solutions parce que le réseau est en mauvais état, il faut qu'on s'en occupe. Puis nous, on pense qu'il pourrait y avoir jusqu'à 4,6 milliards $ de marge de manœuvre. Donc, on invite les gouvernements et tous les partis politiques à réfléchir à ça, puis à nous proposer des solutions qui seraient porteuses pour le réseau de l'éducation. On propose de donner un coup, puis il y a une marge de manœuvre qu'on pourrait utiliser.»
Écoutez ensuite la présidente de la FAE discuter de quelques solutions à son avis envisageables, dont la mise en place d'une taxe scolaire.