La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a demandé lundi au gouvernement du Québec de réorienter 4,6 milliards de dollars vers le réseau de l’éducation pour «réparer l’école publique».

Écoutez Mélanie Hubert, présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, en discuter lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.