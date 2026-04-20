Série Canadiens-Lightning

Grâce à un tour du chapeau de Juraj Slafkovsky en avantage numérique, les Canadiens ont pris les devants 1 à 0 dans la série face au Lightning de Tampa Bay.
Avec un pourcentage de réussite de 60%, les unités spéciales du Tricolore ont répondu à l'appel et devront continuer de le faire, mardi, lors du deuxième affrontement.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrer revenir sur la victoire des Canadiens, lundi, au micro de Philippe Cantin.
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