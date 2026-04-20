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Série Canadiens-Lightning

L'avantage numérique du CH devra continuer de produire

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 avril 2026 16:05

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
L'avantage numérique du CH devra continuer de produire
Juraj Slafkovsky a inscrit trois des quatre buts du CH. / La Presse Canadienne

Grâce à un tour du chapeau de Juraj Slafkovsky en avantage numérique, les Canadiens ont pris les devants 1 à 0 dans la série face au Lightning de Tampa Bay. 

Avec un pourcentage de réussite de 60%, les unités spéciales du Tricolore ont répondu à l'appel et devront continuer de le faire, mardi, lors du deuxième affrontement.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrer revenir sur la victoire des Canadiens, lundi, au micro de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés:

  • Josh Anderson, un joueur des grandes occasions;
  • Le CH excelle au cercle des mises en jeu.

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