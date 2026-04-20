Crues printanières

Les inondations, causées par la crue des eaux à l’échelle de la province au cours de la fin de semaine, semblent perdre de l’ampleur.
Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, faire le point sur la situation lundi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«La région la plus touchée à ce moment-ci, c’est vraiment l’Outaouais. On parle d’environ 200 résidences qui sont isolées en raison de la montée des eaux et de quelques bâtiments inondés, mais rien de majeur. De petites portions sont fermées, mais aucune route au complet. C’est donc loin d’être la catastrophe, mais disons que la situation demeure plutôt inquiétante pour plusieurs citoyens qui habitent en bordure des cours d’eau.»