Un cinquième pour Laurence Nerbonne

L'artiste multidisciplinaire, Laurence Nerbonne, a le vent dans les voiles avec son cinquième album, qui vient tout juste de sortir.

Comme le dit son titre, Next, l'album part d'une tristesse, une peine d'amour, vers ce qu'elle appelle «la renaissance».

On peut notamment l'entendre jouer du violon à travers ses chansons, elle qui canalise son énergie par cet instrument.

Écoutez l'autrice-compositrice-interprète, Laurence Nerbonne, présenter son nouvel album, vendredi, dans la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix au Québec maintenant.