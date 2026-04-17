«L'animal totem parfait»

Sébastien Fréchette, alias Biz, explique avoir redécouvert le vieux documentaire La sagesse de la pieuvre.

On peut y voir le réalisateur du long-métrage, qui, durant sa dépression, plonge dans l'océan pour finalement établir une relation avec une pieuvre.

Biz raconte à quel point la pieuvre est une créature fascinante, intelligente et souvent sous-estimée. Elle peut, par exemple, dévisser un pot dans lequel elle est enfermée.

Écoutez la chronique de Biz, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.