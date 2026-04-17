«L'animal totem parfait»

Sébastien Fréchette, alias Biz, explique avoir redécouvert le vieux documentaire La sagesse de la pieuvre.
On peut y voir le réalisateur du long-métrage, qui, durant sa dépression, plonge dans l'océan pour finalement établir une relation avec une pieuvre.
Biz raconte à quel point la pieuvre est une créature fascinante, intelligente et souvent sous-estimée. Elle peut, par exemple, dévisser un pot dans lequel elle est enfermée.
Écoutez la chronique de Biz, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.
«C'est facile de voir l'intelligence dans l'œil d'un primate parce qu'il nous ressemble. Mais de découvrir autant de sensibilité, de curiosité et d'esprit dans une créature aussi étrange, ça nous fait vraiment réfléchir.»