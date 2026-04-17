Première annonce officielle de Christine Fréchette

Pour sa première annonce à titre de première ministre du Québec, Christine Fréchette a choisi d’aider les premiers acheteurs.
Ceux-ci pourront se faire rembourser la taxe de bienvenue, sous certaines conditions.
Écoutez les explications du journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, au micro de Philippe Cantin.
«En moyenne, les premiers acheteurs vont recevoir un remboursement estimé à environ 3 700 $. Donc, c'est de l'argent sonnant dans leurs poches. Et ça va faire une différence, parce qu'on le sait, et je l'ai vécu moi-même, quand arrive la taxe de bienvenue, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Parfois, c'est l'élément qui crée un dernier obstacle important en termes d'accès à la propriété ou encore, ça nous bloque pour d'autres types de dépenses.»
Autre sujet abordé
- La clause dérogatoire s'invite dans la première rencontre entre Christine Fréchette et Mark Carney.