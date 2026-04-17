 Aller au contenu
Prix élevés et difficultés d'approvisionnement

Manque de kérosène et trafic aérien: «Les inquiétudes sont immenses»

par 98.5

0:00
7:33

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 avril 2026 15:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Manque de kérosène et trafic aérien: «Les inquiétudes sont immenses»
L’Iran a annoncé rouvrir « entièrement » le détroit d’Ormuz au passage des navires commerciaux pendant la durée du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien au Liban. / ffly / Adobe Stock

L’Iran a annoncé rouvrir «entièrement» le détroit d’Ormuz au passage des navires commerciaux pendant la durée du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien au Liban.

Malgré cette annonce, qui a provoqué une baisse de 10 % du prix du pétrole et un rebond des Bourses européennes, certains problèmes demeurent.

L’Agence internationale de l’énergie a notamment affirmé jeudi qu’il reste seulement six semaines de réserves de kérosène en Europe pour ses avions avant de connaître une pénurie, ce qui pourrait perturber de nombreux voyages.

Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid, brosser le portrait de la situation vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Les inquiétudes sont immenses ici. On a déjà vu au cours des dernières semaines plusieurs centaines de vols être annulés ici en Europe, en raison des possibles pénuries. En Europe la moitié du kérosène qui est utilisée vient des pays du Golfe. Donc, vous imaginez tout l'impact qu'il y a déjà eu au cours des dernières semaines et qui pourrait potentiellement continuer. L'industrie touristique dans plusieurs pays ici en Europe, est très inquiète.»

Romain Chauvet

Vous aimerez aussi

Un million de réfugiés Libanais: «On ne sait pas ce qui va leur arriver»
Le Québec maintenant
Un million de réfugiés Libanais: «On ne sait pas ce qui va leur arriver»
0:00
8:34
Iran: Donald Trump multiplie les signes d'optimisme, mais la réalité est brutale
La commission
Iran: Donald Trump multiplie les signes d'optimisme, mais la réalité est brutale
0:00
8:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Connaissez-vous le tout nouvel album «Next»?
Rattrapage
Un cinquième pour Laurence Nerbonne
Connaissez-vous le tout nouvel album «Next»?
Aide supplémentaire du fédéral: qui est admissible et comment ça fonctionne?
Rattrapage
Montant remis le 5 juin
Aide supplémentaire du fédéral: qui est admissible et comment ça fonctionne?
Québec remboursera la taxe de bienvenue aux premiers acheteurs
Rattrapage
Première annonce officielle de Christine Fréchette
Québec remboursera la taxe de bienvenue aux premiers acheteurs
Nick Suzuki a raté l'entraînement du Tricolore pour... Maya!
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Nouvelle-née
Nick Suzuki a raté l'entraînement du Tricolore pour... Maya!
Un nouveau film à saveur transidentitaire pour Louis Morissette
Rattrapage
Nouveautés culturelles de la semaine
Un nouveau film à saveur transidentitaire pour Louis Morissette
Quels sont les rabais de la semaine en épicerie?
Rattrapage
Mangue, truite, huile d'olive etc.
Quels sont les rabais de la semaine en épicerie?
Liens Canada-Finlande: une majorité de Canadiens est favorable à rejoindre l'UE
Rattrapage
Est-ce vraiment envisageable?
Liens Canada-Finlande: une majorité de Canadiens est favorable à rejoindre l'UE
Un million de réfugiés Libanais: «On ne sait pas ce qui va leur arriver»
Rattrapage
Cessez-le-feu entre le Liban et Israël
Un million de réfugiés Libanais: «On ne sait pas ce qui va leur arriver»
Fuite d'une chanson de Céline: «D'après moi, ce n'est pas du tout un accident»
Rattrapage
Coup monté ou simple erreur?
Fuite d'une chanson de Céline: «D'après moi, ce n'est pas du tout un accident»
Rencontre Fréchette-Carney: «C'est le début d'une longue négociation»
Rattrapage
Dossiers en attente entre Québec et Ottawa
Rencontre Fréchette-Carney: «C'est le début d'une longue négociation»
Tour du chapeau: le gouvernement de Mark Carney pour l'obtention de sa majorité
Rattrapage
Recap politique à saveur sportive
Tour du chapeau: le gouvernement de Mark Carney pour l'obtention de sa majorité
Les astronautes en bonne santé, malgré l'exposition à de fortes radiations
Rattrapage
Conférence de presse des membres d'Artémis II
Les astronautes en bonne santé, malgré l'exposition à de fortes radiations
«Je voulais vraiment essayer de crinquer les joueurs dans le vestiaire»
Rattrapage
Chanson «Killer Instinct» pour les séries
«Je voulais vraiment essayer de crinquer les joueurs dans le vestiaire»
Montréal composte maintenant les excréments des animaux de compagnie
Rattrapage
Ramasser après pitou et minou
Montréal composte maintenant les excréments des animaux de compagnie