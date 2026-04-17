Prix élevés et difficultés d'approvisionnement

L’Iran a annoncé rouvrir «entièrement» le détroit d’Ormuz au passage des navires commerciaux pendant la durée du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien au Liban.
Malgré cette annonce, qui a provoqué une baisse de 10 % du prix du pétrole et un rebond des Bourses européennes, certains problèmes demeurent.
L’Agence internationale de l’énergie a notamment affirmé jeudi qu’il reste seulement six semaines de réserves de kérosène en Europe pour ses avions avant de connaître une pénurie, ce qui pourrait perturber de nombreux voyages.
Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid, brosser le portrait de la situation vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Les inquiétudes sont immenses ici. On a déjà vu au cours des dernières semaines plusieurs centaines de vols être annulés ici en Europe, en raison des possibles pénuries. En Europe la moitié du kérosène qui est utilisée vient des pays du Golfe. Donc, vous imaginez tout l'impact qu'il y a déjà eu au cours des dernières semaines et qui pourrait potentiellement continuer. L'industrie touristique dans plusieurs pays ici en Europe, est très inquiète.»