Prix élevés et difficultés d'approvisionnement

L’Iran a annoncé rouvrir «entièrement» le détroit d’Ormuz au passage des navires commerciaux pendant la durée du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pro-iranien au Liban.

Malgré cette annonce, qui a provoqué une baisse de 10 % du prix du pétrole et un rebond des Bourses européennes, certains problèmes demeurent.

L’Agence internationale de l’énergie a notamment affirmé jeudi qu’il reste seulement six semaines de réserves de kérosène en Europe pour ses avions avant de connaître une pénurie, ce qui pourrait perturber de nombreux voyages.

Écoutez Romain Chauvet, journaliste indépendant basé à Madrid, brosser le portrait de la situation vendredi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.