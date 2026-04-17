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Nouveautés culturelles de la semaine

Un nouveau film à saveur transidentitaire pour Louis Morissette

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 avril 2026 15:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

Un nouveau film à saveur transidentitaire pour Louis Morissette
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

La comédie romantique François.e produite et jouée par Louis Morissette aborde l'histoire d'un scénariste qui «décide» consciemment de devenir une femme trans pour pouvoir obtenir les subventions d'un projet télévisuel plus facilement.

Un film qui montera en escalade, jusqu'à affecter les liens du personnage principal avec ses proches.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix présenter les nouveautés culturelles de la semaine à l'émission Le Québec maintenant, vendredi.

Autres sujets abordés

  • Lana Del Rey sort la chanson du générique du jeu vidéo de James Bond 007 First Light;
  • Un troisième album pour Olivia Rodrigo.

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