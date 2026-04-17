La comédie romantique François.e produite et jouée par Louis Morissette aborde l'histoire d'un scénariste qui «décide» consciemment de devenir une femme trans pour pouvoir obtenir les subventions d'un projet télévisuel plus facilement.

Un film qui montera en escalade, jusqu'à affecter les liens du personnage principal avec ses proches.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix présenter les nouveautés culturelles de la semaine à l'émission Le Québec maintenant, vendredi.

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