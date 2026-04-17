La rivière des Outaouais sous surveillance

Alors que le niveau de la rivière des Outaouais a grimpé de plusieurs dizaines de centimètres en trois jours, le maire de Rigaud, Charles Meunier, se veut rassurant.

L'élu a précisé que, bien que le débit au barrage de Carillon atteigne 6 200 m³/s, on reste loin des scénarios catastrophiques de 2017 et 2019, deux années où la ville avait connu d'importantes inondations.

La prudence demeure de mise, alors qu'une pointe de débit frôlant les 7 000 m³/s est attendue entre dimanche et lundi.

Écoutez les explications du maire de Rigaud, Charles Meunier, au micro de Philippe Cantin, vendredi.