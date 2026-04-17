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La rivière des Outaouais sous surveillance

Inondations à Rigaud: «On n’est pas dans le scénario de 2019» -Charles Meunier

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Le Québec maintenant

le 17 avril 2026 16:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Inondations à Rigaud: «On n’est pas dans le scénario de 2019» -Charles Meunier
Rigaud a connu d'importantes inondations en 2019. / Paul Chiasson/La Presse Canadienne

Alors que le niveau de la rivière des Outaouais a grimpé de plusieurs dizaines de centimètres en trois jours, le maire de Rigaud, Charles Meunier, se veut rassurant.

L'élu a précisé que, bien que le débit au barrage de Carillon atteigne 6 200 m³/s, on reste loin des scénarios catastrophiques de 2017 et 2019, deux années où la ville avait connu d'importantes inondations.

La prudence demeure de mise, alors qu'une pointe de débit frôlant les 7 000 m³/s est attendue entre dimanche et lundi.

Écoutez les explications du maire de Rigaud, Charles Meunier, au micro de Philippe Cantin, vendredi.

«Quand il y a eu ces grandes inondations en 2017 et 2019, plusieurs des propriétés les plus à risque ont malheureusement été démolies, et les autres se sont adaptées de plus en plus, année après année. Alors pour l'instant, aujourd'hui, on parle de seulement une vingtaine de résidences isolées à cause des chemins qui sont submergés par l'eau.»

Charles Meunier

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