Rivières sous surveillance

D’importantes averses traverseront la province du sud vers le nord cette semaine, forçant une surveillance accrue de plusieurs cours d’eau.

Un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada est d'ailleurs en vigueur jeudi pour divers secteurs, où l'on prévoit entre 15 et 25 millimètres de pluie. Au nord du Saint-Laurent, notamment dans les Laurentides, les accumulations pourraient localement atteindre 30 millimètres.

Déjà sur le qui-vive, de nombreuses municipalités craignent des inondations.

En date de jeudi matin, quelques cours d'eau sont déjà considérés comme étant en inondation mineure: la rivière du Nord, le lac des Deux Montagnes, la rivière de la Petite Nation, la rivière des Mille-Îles en aval du barrage du Grand-Moulin et la rivière des Outaouais.

À Saint-Jérôme, la Ville a déjà procédé à la fermeture préventive du pont Viau.

Aux précipitations s'ajoute une douceur printanière qui accélérera la fonte des neiges, gonflant davantage les rivières. Les risques de débordements sont particulièrement préoccupants dans les régions montagneuses.

La situation demeurera sous haute surveillance tout au long du week-end.