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Rivières sous surveillance

Crues printanières: le Québec en état d'alerte

par 98.5 | Modifié le 16 avril 2026 à 12:58

Crues printanières: le Québec en état d'alerte
Plusieurs cours d'eau du Québec sont sous haute surveillance pour risques d'inondations. / Cerib/ Adobe Stock

D’importantes averses traverseront la province du sud vers le nord cette semaine, forçant une surveillance accrue de plusieurs cours d’eau. 

Un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada est d'ailleurs en vigueur jeudi pour divers secteurs, où l'on prévoit entre 15 et 25 millimètres de pluie. Au nord du Saint-Laurent, notamment dans les Laurentides, les accumulations pourraient localement atteindre 30 millimètres.

Déjà sur le qui-vive, de nombreuses municipalités craignent des inondations. 

En date de jeudi matin, quelques cours d'eau sont déjà considérés comme étant en inondation mineure: la rivière du Nord, le lac des Deux Montagnes, la rivière de la Petite Nation, la rivière des Mille-Îles en aval du barrage du Grand-Moulin et la rivière des Outaouais.

À Saint-Jérôme, la Ville a déjà procédé à la fermeture préventive du pont Viau.

Aux précipitations s'ajoute une douceur printanière qui accélérera la fonte des neiges, gonflant davantage les rivières. Les risques de débordements sont particulièrement préoccupants dans les régions montagneuses.

La situation demeurera sous haute surveillance tout au long du week-end.

À écouter

Beaucoup de pluie dans les prochaines heures au Québec

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
2:32

Mesures préventives à Montréal

Pour faire face aux précipitations, l'administration Soraya Martinez Ferrada a activé de façon préventive, mercredi, le Plan particulier d’intervention permettant le déploiement des mesures d’urgence au besoin.

Dans la métropole, les arrondissements montréalais d’Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève sont particulièrement surveillés.

Cette vigilance est de mise, puisque de 15 à 25 mm de pluie sont attendus jusqu'à vendredi, alors que les cols bleus sont en grève jusqu'à samedi.

À écouter

Risques d’inondations: des plans d’intervention dans la région de Montréal

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf

et autres

0:00
21:22

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