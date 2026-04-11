Défaite de 5 à 2

Écoutez le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la défaite des Canadiens contre les Blue Jackets, samedi soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «Je n'ai pas aimé notre début de match. On aurait eu besoin d'une meilleure deuxième aussi. Ce n'était pas une bonne game pour nous»;
- Sur la perte de Noah Dobson au milieu de la rencontre:«C'est un défi quand tu perds un droitier. On en avait déjà pas beaucoup. Il se fait évaluer, donc on va voir»;
- « Ils [Arber Xhekaj et Jayden Struble] doivent jouer la game qui est devant eux. Ils ont leurs forces. On va continuer à progresser avec nos jeunes défenseurs et on va s’adapter.»