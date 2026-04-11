25 ans de succès partagés

Sylvain Cossette et son agente et compagne, Andrée Waters, célèbrent le 25e anniversaire de l’album phare Rendez-vous avec une tournée unique en format «mini-résidences» à travers le Québec.

Déjà forte de 55 000 billets vendus, cette série de spectacles marque le retour d'Andrée Waters sur scène après six ans d'absence, au grand bonheur de leurs fans.

Entre souvenirs de ses débuts en 1994 et succès critiques, Sylvain Cossette explique sa longévité par un désir constant de surprendre et un respect profond pour son public.

Le couple, plus épanoui que jamais, s'arrêtera notamment au Théâtre Saint-Denis le 2 mai prochain.

Écoutez le chanteur Sylvain Cossette, ainsi que son agente et compagne Andrée Watters, vendredi, au Québec maintenant.