50e but de Caufield et 30e de Slafkovsky

Avec quatre rencontres à disputer au calendrier régulier de la saison 2025-2026 de la LNH, les Canadiens de Montréal ont fait la démonstration qu'ils étaient prêts à participer aux séries éliminatoires.
Le 50e but de la saison de Cole Caufield et le 30e de Juraj Slafkovsky ont mené le Tricolore (47-22-10, 104 points) à une victoire de 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay (48-25-6, 102 points), jeudi, dans ce qui risque d'être un avant-goût du premier tour éliminatoire des séries de la coupe Stanley.
Caufield a rejoint les marqueurs de légende des Canadiens, comme Maurice Richard et Guy Lafleur, en devenant le premier joueur depuis Stéphane Richer, en 1990, à inscrire au moins 50 buts dans une saison lors d'une deuxième période tumultueuse au possible, marquée de 112 minutes de pénalité.
Slafkovsky a lui aussi atteint un record personnel avec sa trentième réussite de la saison, rompant une égalité de 1-1 avec 64 secondes à faire dans la période, tout ça, devant le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui assistait à la rencontre.
L'attaquant a célébré son but allongé sur le dos sur la patinoire, ce qui n'était pas sans rappeler un but mémorable d'Alex Kovalev dans une autre vie.
Nick Suzuki a obtenu deux mentions d'aide, portant son total de points à 98 pour l'ensemble de la saison. Jakub Dubes a repoussé 17 des 18 tirs dirigés vers lui et il a été fumant en fin de match.
Darren Raddysh (22e ) a inscrit le seul but du Lightning qui est maintenant derrière le Tricolore au classement dans la section atlantique.
Les Canadiens accueilleront les Blue Jackets de Columbus, samedi, pour leur dernier match local qui ne sera pas leur dernier match de la saison.
Belle chance gaspillée
Les Canadiens ont droit à une supériorité numérique de quatre minutes tôt dans l'engagement à la suite d'un bâton élevé de Yanni Gourde à l'endroit de Jayden Struble.
Mais malgré une bonne circulation de la rondelle et deux tirs au but de Cole Caufield, le Tricolore est incapable de faire mouche.
Pour sa part, Jakub Dobes ne transpire pas. Le premier tir du Lightning survient avec 8:35 à disputer à la période, soit après 11:25 de jeu...
À leur tour, les Canadiens sont punis (Arber Xhekaj et puis Ivan Demidov, chaque fois, deux minutes), mais l'unité défensive résiste.
La première période se termine avec un tir de Slafkovsky sur le poteau, le troisième de la sorte pour les Canadiens au terme de l'engagement qui ne compte que 11 tirs au but (8-3 pour le Tricolore).
Grosse empoignade collective en début de période médiane entre les deux équipes. Il faut plusieurs minutes pour séparer tout le monde et faire le total des pénalités.
Résultat des courses: les Canadiens sont en désavantage numérique en raison du double-échec de Josh Anderson.
C'est finalement Cole Caufield - qui d'autre! - qui rompt l'égalité avec son 50e but de la saison.
Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky récoltent des mentions d'aide sur le jeu. Le plafond du Centre Bell tremble durant quelques minutes, et encore plus, au moment de l'annonce officielle de Michel Lacroix. C'est assourdissant!
Ça ne s'arrange pas - rayon camaraderie sur la patinoire -, par la suite. Une autre empoignade survient quand Caufield se fait écraser dans la bande. Slafkovsy n'était pas content. Ni Struble.
Quelques minutes plus tard, un furieux combat à sens unique oppose Anderson et Declan Carlile et le joueur du Ligntning en fait les frais.
La période se termine avec pas moins de 23 pénalités distinctes pour 112 minutes de pénalité. Les séries sont commencées...
Changement de ton au dernier tiers avec le hockey de retour à l'avant-plan.
Le Tricolore ne parvient pas à doubler son avance lors d'un avantage numérique à mi-chemin de la période. En revanche, il tient le coup lors d'une pénalité à Demidov. Dobes sauve les meubles avec un arrêt à courte distance face à Jake Guentzel.
Mais le gardien des Canadiens ne peut rien sur un tir foudroyant de Darren Raddysh avec 1:51 à faire lorsque le Lightning joue à six contre 5.
Saut que le Tricolore n'a pas dit son dernier mot et Slafkovsky redonne les devants aux siens avec 64 secondes au cadran à la suite d'un bel effort de Suzuki.
Le Lightning retire encore une fois son gardien, mais cette fois, ça ne fonctionne pas.