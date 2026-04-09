50e but de Caufield et 30e de Slafkovsky

Avec quatre rencontres à disputer au calendrier régulier de la saison 2025-2026 de la LNH, les Canadiens de Montréal ont fait la démonstration qu'ils étaient prêts à participer aux séries éliminatoires.

Le 50e but de la saison de Cole Caufield et le 30e de Juraj Slafkovsky ont mené le Tricolore (47-22-10, 104 points) à une victoire de 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay (48-25-6, 102 points), jeudi, dans ce qui risque d'être un avant-goût du premier tour éliminatoire des séries de la coupe Stanley.

Caufield a rejoint les marqueurs de légende des Canadiens, comme Maurice Richard et Guy Lafleur, en devenant le premier joueur depuis Stéphane Richer, en 1990, à inscrire au moins 50 buts dans une saison lors d'une deuxième période tumultueuse au possible, marquée de 112 minutes de pénalité.

Slafkovsky a lui aussi atteint un record personnel avec sa trentième réussite de la saison, rompant une égalité de 1-1 avec 64 secondes à faire dans la période, tout ça, devant le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui assistait à la rencontre.

L'attaquant a célébré son but allongé sur le dos sur la patinoire, ce qui n'était pas sans rappeler un but mémorable d'Alex Kovalev dans une autre vie.

Nick Suzuki a obtenu deux mentions d'aide, portant son total de points à 98 pour l'ensemble de la saison. Jakub Dubes a repoussé 17 des 18 tirs dirigés vers lui et il a été fumant en fin de match.

Darren Raddysh (22e ) a inscrit le seul but du Lightning qui est maintenant derrière le Tricolore au classement dans la section atlantique.

Les Canadiens accueilleront les Blue Jackets de Columbus, samedi, pour leur dernier match local qui ne sera pas leur dernier match de la saison.

Belle chance gaspillée

Les Canadiens ont droit à une supériorité numérique de quatre minutes tôt dans l'engagement à la suite d'un bâton élevé de Yanni Gourde à l'endroit de Jayden Struble.

Mais malgré une bonne circulation de la rondelle et deux tirs au but de Cole Caufield, le Tricolore est incapable de faire mouche.

Pour sa part, Jakub Dobes ne transpire pas. Le premier tir du Lightning survient avec 8:35 à disputer à la période, soit après 11:25 de jeu...

À leur tour, les Canadiens sont punis (Arber Xhekaj et puis Ivan Demidov, chaque fois, deux minutes), mais l'unité défensive résiste.

La première période se termine avec un tir de Slafkovsky sur le poteau, le troisième de la sorte pour les Canadiens au terme de l'engagement qui ne compte que 11 tirs au but (8-3 pour le Tricolore).