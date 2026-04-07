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Le hockey des Canadiens

Le blitz du match Canadiens-Panthers

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 7 avril 2026 23:45

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
Le blitz du match Canadiens-Panthers
Le hockey des Canadiens / Cogeco Média

Écoutez les meilleurs moments de la victoire de 4-3 des Canadiens de Montréal en tirs de barrage contre les Panthers de la Floride.

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