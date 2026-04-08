L'émission de retour pour une 15e saison

L’émission culte Les Chefs! sera de retour pour une 15e saison, dès le 14 avril prochain, alors qu'une nouvelle brigade de candidats et quelques anciens sont prêts à s'affronter dans une compétition de cuisine de haut niveau.
Écoutez Isabelle Deschamps-Plante, ancienne candidate et maintenant parmi les juges de la compétition, en discuter mercredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Cette année il y a beaucoup d'émotion. C'est une brigade avec des personnalités incroyables et ils sont soudés. Ils ont une belle fragilité d'émotion et s'entraident beaucoup. Il y a une belle diversité aussi.»