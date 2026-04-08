Distraits par le 50e but de Caufield

Les Canadiens de Montréal sont premiers de la division Atlantique, à triple égalité avec les Sabres et le Lightning.

Malgré la victoire, le match de mardi face aux Panthers de la Floride a toutefois révélé une équipe désorganisée et visiblement distraite par l'atteinte du 50e but de Cole Caufield.

Écoutez Martin McGuire en discuter, mercredi, au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.