Distraits par le 50e but de Caufield

Les Canadiens de Montréal sont premiers de la division Atlantique, à triple égalité avec les Sabres et le Lightning.
Malgré la victoire, le match de mardi face aux Panthers de la Floride a toutefois révélé une équipe désorganisée et visiblement distraite par l'atteinte du 50e but de Cole Caufield.
Écoutez Martin McGuire en discuter, mercredi, au micro du chroniqueur sportif Meeker Guerrier.
«Le coach a l'air de vouloir ramener les choses. Puis les joueurs ont l'air volontaires. Le Lightning arrive en ville et il va y avoir de l'émotion. Alors, les Canadiens ont besoin de ça pour retrouver un sens collectif au lieu d'être dans l'individuel.»