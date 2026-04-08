Cessez-le-feu sans le Liban

Le cessez-le-feu négocié mercredi soir par le Pakistan entre les États-Unis et l'iran comprenait le Liban. Mais jeudi, tous n'ont pas la même lecture de la chose.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le Pakistan assure que le Liban était compris dans l'entente;
- Les États-Unis et Israël disent que non;
- Le vice-président J D Vance évoque un malentendu sur l’inclusion du Liban dans le cessez-le-feu
- Israël a frappé durement le Liban, causant jusqu’à 254 morts selon des organismes locaux, et la situation humanitaire y est critique;
- Le détroit d’Ormuz, crucial pour le pétrole mondial, reste partiellement fermé selon l’Iran, avec de nouveaux péages imposés, sans garantie sur le nucléaire iranien.
- Enfin, Pam Bundy, ex-procureure générale, est empêchée de témoigner dans l’affaire Epstein.