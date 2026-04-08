Israël poursuit ses bombardements

Malgré la trêve conclue mardi soir entre les États-Unis et l’Iran, Israël poursuit ses frappes sur le Liban, ce qui a notamment été déterminant dans la décision de Téhéran de refermer le détroit d'Ormuz, mercredi.
Écoutez Amélie David, journaliste basée au Liban, faire le point sur la situation au Moyen-Orient, mercredi.
«Il y a eu une grande confusion. On parlait d’un accord de cessez-le-feu et tout le monde croyait que cet accord allait inclure le Liban. D’ailleurs, cela a été annoncé dans la nuit. Par conséquent, plusieurs déplacés internes, forcés de fuir par les bombardements israéliens, ont repris la route vers le sud du Liban, notamment. Il y a donc des familles ce matin, par exemple près de la ville de Tyr, qui étaient de retour dans leur village et qui ont été de nouveau frappées, victimes de ces bombardements israéliens.»