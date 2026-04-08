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Israël poursuit ses bombardements

«Tout le monde pensait que le cessez-le-feu incluait le Liban»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 avril 2026 15:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Tout le monde pensait que le cessez-le-feu incluait le Liban»
Une femme ayant survécu à une frappe aérienne israélienne est secourue par un pompier dans les décombres d'un immeuble détruit au centre de Beyrouth, au Liban, le mercredi 8 avril 2026. / AP Photo/Emilio Morenatti

Malgré la trêve conclue mardi soir entre les États-Unis et l’Iran, Israël poursuit ses frappes sur le Liban, ce qui a notamment été déterminant dans la décision de Téhéran de refermer le détroit d'Ormuz, mercredi.

Écoutez Amélie David, journaliste basée au Liban, faire le point sur la situation au Moyen-Orient, mercredi.

«Il y a eu une grande confusion. On parlait d’un accord de cessez-le-feu et tout le monde croyait que cet accord allait inclure le Liban. D’ailleurs, cela a été annoncé dans la nuit. Par conséquent, plusieurs déplacés internes, forcés de fuir par les bombardements israéliens, ont repris la route vers le sud du Liban, notamment. Il y a donc des familles ce matin, par exemple près de la ville de Tyr, qui étaient de retour dans leur village et qui ont été de nouveau frappées, victimes de ces bombardements israéliens.»

Amélie David

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