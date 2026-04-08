Israël poursuit ses bombardements

Malgré la trêve conclue mardi soir entre les États-Unis et l’Iran, Israël poursuit ses frappes sur le Liban, ce qui a notamment été déterminant dans la décision de Téhéran de refermer le détroit d'Ormuz, mercredi.

Écoutez Amélie David, journaliste basée au Liban, faire le point sur la situation au Moyen-Orient, mercredi.