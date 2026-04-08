Apprentissage, famille, anxiété

Une enquête dévoilée plus tôt cette semaine par La Presse nous apprend que, malgré l’obligation légale d’aller à l’école, certains jeunes peuvent manquer jusqu’à 100 jours d’école dans une année.

Écoutez à ce sujet Sylvain Duclos, professeur de mathématiques au secondaire, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

Les jeunes manquent jusqu’à 100 jours d’école par an pour des raisons variées: difficultés familiales, anxiété, manque de soutien psychosocial, et décrochage précoce dès le primaire;

Sylvain Duclos souligne l’importance d’intervenir tôt, de réduire la taille des classes et d’investir dans le dépistage et l’accompagnement, alors que la DPJ est souvent débordée et que le phénomène touche autant les garçons que les filles.