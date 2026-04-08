Soins à domicile dans Lanaudière

Un appel d'offres du CISSS de Lanaudière pour les services d'aide à domicile a été remporté par l'agence de placement Groupe Santé IPA. Cette décision entraîne le licenciement d'environ 130 employés d'anciennes coopératives locales, ainsi que du maraudage agressif auprès des bénéficiaires d’aide à domicile d’autres entreprises.

Écoutez à ce sujet Alison Green, fondatrice de Bien Chez Soi, une entreprise d’aide à la maison offrant des services allant de la garde d’enfants à l’accompagnement de personnes en perte d’autonomie.

Alison Green explique que, dans Lanaudière, cette agence a remporté l’appel d’offres avec un tarif de 32 $ de l’heure, ce qui fragilise l’écosystème local et force des employés à accepter des salaires inférieurs.

Elle critique vivement la politique du plus bas soumissionnaire et souligne l’importance de la continuité des soins pour éviter l’engorgement des hôpitaux.