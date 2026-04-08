Soins à domicile dans Lanaudière

Un appel d'offres du CISSS de Lanaudière pour les services d'aide à domicile a été remporté par l'agence de placement Groupe Santé IPA. Cette décision entraîne le licenciement d'environ 130 employés d'anciennes coopératives locales, ainsi que du maraudage agressif auprès des bénéficiaires d’aide à domicile d’autres entreprises.
Écoutez à ce sujet Alison Green, fondatrice de Bien Chez Soi, une entreprise d’aide à la maison offrant des services allant de la garde d’enfants à l’accompagnement de personnes en perte d’autonomie.
Alison Green explique que, dans Lanaudière, cette agence a remporté l’appel d’offres avec un tarif de 32 $ de l’heure, ce qui fragilise l’écosystème local et force des employés à accepter des salaires inférieurs.
Elle critique vivement la politique du plus bas soumissionnaire et souligne l’importance de la continuité des soins pour éviter l’engorgement des hôpitaux.
«Du jour au lendemain, pour une question du plus bas soumissionnaire, tous les contrats ont été enlevés à des entreprises qui sont là depuis longtemps dans la continuité du soin, sans bris du service, avec aucun retard.»