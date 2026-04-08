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Une cinquième transfuge pour le PLC

«Une mauvaise nouvelle tant pour les conservateurs que pour les libéraux»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 avril 2026 17:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Une mauvaise nouvelle tant pour les conservateurs que pour les libéraux»
La députée Marilyn Gladu officialise son passage chez les libéraux de Mark Carney, mercredi à Ottawa, devenant la quatrième conservatrice à changer de camp. / Adrian Wyld/La Presse Canadienne

Les libéraux ont accueilli une cinquième transfuge, soit une quatrième issue des rangs conservateurs, mercredi, ce qui rapproche sérieusement Mark Carney de la majorité parlementaire.

L'arrivée de Marilyn Gladu se veut à première vue une excellente nouvelle pour les libéraux et une mauvaise pour les conservateurs.

Mais en creusant davantage, on se rend compte que cette transfuge pourrait être un cadeau empoisonné.

Écoutez les explications du chroniqueur politique Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.

«Elle a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion en 2021. Elle était aussi candidate à la chefferie du Parti conservateur en 2020, où elle a dit qu'elle permettrait à son caucus de déposer des projets de loi restreignant l'avortement, s'affichant elle-même comme pro-vie. Récemment, elle a attribué la note de "D" au premier budget de Mark Carney. Et j'ai pas fini... »

Dimitri Soudas

Autres sujets abordés

  • La tension monte chez les conservateurs et un scénario à la Erin O’Toole semble de plus en plus probable pour Pierre Poilievre.
  • Le vent vient de tourner dans Terrebonne avec l’arrivée de madame Gladu au sein des libéraux.

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