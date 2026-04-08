Une cinquième transfuge pour le PLC

Les libéraux ont accueilli une cinquième transfuge, soit une quatrième issue des rangs conservateurs, mercredi, ce qui rapproche sérieusement Mark Carney de la majorité parlementaire.
L'arrivée de Marilyn Gladu se veut à première vue une excellente nouvelle pour les libéraux et une mauvaise pour les conservateurs.
Mais en creusant davantage, on se rend compte que cette transfuge pourrait être un cadeau empoisonné.
Écoutez les explications du chroniqueur politique Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin.
«Elle a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion en 2021. Elle était aussi candidate à la chefferie du Parti conservateur en 2020, où elle a dit qu'elle permettrait à son caucus de déposer des projets de loi restreignant l'avortement, s'affichant elle-même comme pro-vie. Récemment, elle a attribué la note de "D" au premier budget de Mark Carney. Et j'ai pas fini... »
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