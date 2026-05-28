Les meilleurs rabais de la semaine

Chaque jeudi, Valérie Lebeuf fait le tour des circulaires pour dénicher les meilleures économies dans les supermarchés québécois.

Cette semaine, les poitrines de poulet désossées chez IGA et la longe de porc fraîche chez Metro (à seulement 1,75 $ la livre avec la carte de membre) retiennent l'attention.

C'est également la saison idéale pour profiter des asperges du Québec à prix réduit chez Metro et Maxi.

Valérie Lebœuf rappelle au passage l'importance d'utiliser les cartes de fidélité pour obtenir les rabais maximaux.

Écoutez l'analyse des circulaires, avec la journaliste de Cogeco Média Valérie Lebeuf, jeudi à Lagacé le matin.