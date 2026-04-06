 Aller au contenu
Jolin-Barrette, Julien et Bélanger

Course à la CAQ: trois ministres se rangent derrière Bernard Drainville

par 98.5

0:00
8:20

Entendu dans

La commission

le 6 avril 2026 12:19

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Course à la CAQ: trois ministres se rangent derrière Bernard Drainville
De gauche à droite, Jonatan Julien, Simon Jolin-Barrette et Sonia Bélanger ont donné leur appui à Bernard Drainville, derrière le lutrin, dans la course à la chefferie de la CAQ. / Christinne Muschi/La Presse Canadienne

À quelques jours du vote des militants de la CAQ pour choisir leur nouveau chef, Bernard Drainville se dote de trois nouveaux appuis, et non des moindres.

Les ministres Sonia Bélanger (Santé), Jonatan Julien (Transports) et Simon Jolin-Barrette (Justice) ont annoncé lundi matin qu'ils donnaient leur appui à Bernard Drainville.

Avant cette annonce, seul Samuel Poulin (PME et Économie) appuyait Bernard Drainville parmi les membres du conseil des ministres.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter la nouvelle, lundi, à La commission.

Vous aimerez aussi

Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
La commission
Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
0:00
8:39
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
La commission
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
0:00
12:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»
Rattrapage
Face cachée de la Lune
La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens qualifiés pour les séries
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
Rattrapage
Culture québécoise
Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
Géolocalisation: quels sont les avantages et les inconvénients?
Rattrapage
Enjeux de cybersécurité
Géolocalisation: quels sont les avantages et les inconvénients?
Transports Canada veut connaître votre avis sur les phares de voitures
Rattrapage
Sondage mené en ligne
Transports Canada veut connaître votre avis sur les phares de voitures
Séparation de la maison et du terrain: vers l'accès à des propriétés abordables
Rattrapage
Fiducies foncières communautaires
Séparation de la maison et du terrain: vers l'accès à des propriétés abordables
«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»
Rattrapage
Plus de 6200 personnes y ont recouru en 2025
«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»
Est-ce acceptable de qualifier Trump de rat dans les médias?
Rattrapage
Réflexion sur notre démocratie
Est-ce acceptable de qualifier Trump de rat dans les médias?
«Christine Fréchette devra lui offrir un rôle important si elle gagne»
Rattrapage
Trois ministres appuient Bernard Drainville
«Christine Fréchette devra lui offrir un rôle important si elle gagne»
Exploration humaine de la Lune: «Ça permet d’observer plein de phénomènes»
Rattrapage
Mission Artemis II
Exploration humaine de la Lune: «Ça permet d’observer plein de phénomènes»
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
Rattrapage
Chefferie caquiste
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
«L'Iran se sent en position de force pour demander des concessions»
Rattrapage
Face aux utimatums de Trump
«L'Iran se sent en position de force pour demander des concessions»
À 19 ans, il mobilise le Québec pour améliorer les soins chez les jeunes
Rattrapage
Santé mentale
À 19 ans, il mobilise le Québec pour améliorer les soins chez les jeunes
Un billet d’Angine de Poitrine profitera à un organisme communautaire
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Un billet d’Angine de Poitrine profitera à un organisme communautaire