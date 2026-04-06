Jolin-Barrette, Julien et Bélanger

À quelques jours du vote des militants de la CAQ pour choisir leur nouveau chef, Bernard Drainville se dote de trois nouveaux appuis, et non des moindres.

Les ministres Sonia Bélanger (Santé), Jonatan Julien (Transports) et Simon Jolin-Barrette (Justice) ont annoncé lundi matin qu'ils donnaient leur appui à Bernard Drainville.

Avant cette annonce, seul Samuel Poulin (PME et Économie) appuyait Bernard Drainville parmi les membres du conseil des ministres.

Écoutez les animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter la nouvelle, lundi, à La commission.