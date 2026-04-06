Face aux utimatums de Trump

L'Iran refuserait de rouvrir le détroit d’Ormuz selon Reuters, malgré les menaces du président américain Donald Trump. Ce dernier avait donné au pays un délai de dix jours pour conclure un accord, sans quoi il détruirait ses infrastructures stratégiques.

L'Agence France-Presse semble détenir des informations contradictoires, soulignant que l'Iran se prépare plutôt à imposer des conditions pour la reprise du trafic maritime dans le secteur.

Écoutez Justin Massie, codirecteur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal, démêler le tout, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le spécialiste explique que la vérité se situe probablement au milieu des deux rhétoriques guerrières.