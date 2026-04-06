 Aller au contenu
Face aux utimatums de Trump

«L'Iran se sent en position de force pour demander des concessions»

par 98.5

0:00
11:08

Entendu dans

La commission

le 6 avril 2026 12:34

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«L'Iran se sent en position de force pour demander des concessions»
La commission / Cogeco Média

L'Iran refuserait de rouvrir le détroit d’Ormuz selon Reuters, malgré les menaces du président américain Donald Trump. Ce dernier avait donné au pays un délai de dix jours pour conclure un accord, sans quoi il détruirait ses infrastructures stratégiques.

L'Agence France-Presse semble détenir des informations contradictoires, soulignant que l'Iran se prépare plutôt à imposer des conditions pour la reprise du trafic maritime dans le secteur.

Écoutez Justin Massie, codirecteur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal, démêler le tout, lundi, au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le spécialiste explique que la vérité se situe probablement au milieu des deux rhétoriques guerrières.

«D’un côté, l’Iran maintient sa position: elle n’accepterait pas un cessez-le-feu temporaire de 45 jours proposé par les Américains et veut un cessez-le-feu permanent, donc des garanties que les États-Unis et Israël cessent de l’attaquer. En échange, elle pourrait libérer le détroit d’Ormuz. En résumé, l’Iran se sent suffisament en position de force pour demander des concessions aux États-Unis. Elle estime pouvoir ne pas céder aux menaces, en pensant qu’elle est capable d’infliger autant de dégâts dans la région. Nous nous retrouvons donc dans une situation où deux parties se font face, et aucune ne veut flancher.»

Justin Massie

Le professeur explique ensuite les conséquences potentielles si le président américain met ses menaces à exécution.

Vous aimerez aussi

Donald Trump: «Ce qui me frappe de ce personnage-là, c'est son ignorance»
Lagacé le matin
Donald Trump: «Ce qui me frappe de ce personnage-là, c'est son ignorance»
0:00
16:45
Fin des subventions pour le «Start and stop» dans les voitures aux États-Unis
La commission
Fin des subventions pour le «Start and stop» dans les voitures aux États-Unis
0:00
8:38
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»
Rattrapage
Face cachée de la Lune
La mission Artemis II se poursuit: «Jeremy Hansen est déjà notre héros national»
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens qualifiés pour les séries
«Cette reconstruction avance à vitesse grand V» - Jeremy Filosa
Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
Rattrapage
Culture québécoise
Alexandre Leduc veut faire reconnaître le tartan du Québec: «C'est un symbole»
Géolocalisation: quels sont les avantages et les inconvénients?
Rattrapage
Enjeux de cybersécurité
Géolocalisation: quels sont les avantages et les inconvénients?
Transports Canada veut connaître votre avis sur les phares de voitures
Rattrapage
Sondage mené en ligne
Transports Canada veut connaître votre avis sur les phares de voitures
Séparation de la maison et du terrain: vers l'accès à des propriétés abordables
Rattrapage
Fiducies foncières communautaires
Séparation de la maison et du terrain: vers l'accès à des propriétés abordables
«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»
Rattrapage
Plus de 6200 personnes y ont recouru en 2025
«Non, l'aide médicale à mourir n'est pas devenue trop facile d'accès au Québec»
Est-ce acceptable de qualifier Trump de rat dans les médias?
Rattrapage
Réflexion sur notre démocratie
Est-ce acceptable de qualifier Trump de rat dans les médias?
«Christine Fréchette devra lui offrir un rôle important si elle gagne»
Rattrapage
Trois ministres appuient Bernard Drainville
«Christine Fréchette devra lui offrir un rôle important si elle gagne»
Exploration humaine de la Lune: «Ça permet d’observer plein de phénomènes»
Rattrapage
Mission Artemis II
Exploration humaine de la Lune: «Ça permet d’observer plein de phénomènes»
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
Rattrapage
Chefferie caquiste
«Ma confiance en Bernard Drainville est égale à celle envers François Legault»
Course à la CAQ: trois ministres se rangent derrière Bernard Drainville
Rattrapage
Jolin-Barrette, Julien et Bélanger
Course à la CAQ: trois ministres se rangent derrière Bernard Drainville
À 19 ans, il mobilise le Québec pour améliorer les soins chez les jeunes
Rattrapage
Santé mentale
À 19 ans, il mobilise le Québec pour améliorer les soins chez les jeunes
Un billet d’Angine de Poitrine profitera à un organisme communautaire
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Un billet d’Angine de Poitrine profitera à un organisme communautaire