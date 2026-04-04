Dernier discours de Legault

Le premier ministre François Legault a livré un dernier discours à l’Assemblée nationale jeudi matin et cédera bientôt la place à son ou sa successeur(e).
Le chroniqueur Christian Dufour saisit l'occasion pour brosser le portrait de cet homme qui a effectué deux mandats en tant que premier ministre du Québec.
Écoutez sa chronique, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.
«J'ai trouvé que c'était un être humain d'une grande qualité. Sur le plan personnel, c'est très clair. Quels que soient les bilans politiques que les uns et les autres peuvent faire, on a eu la chance d'avoir un premier ministre attachant, touchant et pas arrogant. Et son allocution à l'Assemblée nationale le faisait ressortir très, très, très clairement. Et je trouve qu'on était chanceux là-dessus.»