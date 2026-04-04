Dernier discours de Legault

Le premier ministre François Legault a livré un dernier discours à l’Assemblée nationale jeudi matin et cédera bientôt la place à son ou sa successeur(e).

Le chroniqueur Christian Dufour saisit l'occasion pour brosser le portrait de cet homme qui a effectué deux mandats en tant que premier ministre du Québec.

Écoutez sa chronique, samedi, au micro de l'animateur Denis Lévesque.