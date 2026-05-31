Ancien restaurateur devenu fermier et auteur des ouvrages La Ferme Impossible et L'Artisan fermier, Dominic Lamontagne a choisi de transformer radicalement son mode de vie.

Il explique à M. Lévesque comment sa famille a embrassé une existence axée sur l'autonomie alimentaire à la campagne.

En élevant des poules et des chèvres, et en cultivant entre 350 et 400 kg de légumes chaque été sous serre, la famille Lamontagne montre la viabilité d'un autre modèle de consommation.

Écoutez Dominic Lamontagne, fermier et auteur, discuter d'autonomie alimentaire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.