Christian Dufour analyse la semaine politique particulièrement chargée du premier ministre Mark Carney.

Il met en lumière le départ de Steven Guilbeault, figure hautement symbolique de l'environnementalisme au sein du cabinet, qui marque un virage à 180 degrés du gouvernement libéral vers une politique énergétique désormais pleinement assumée.

La semaine a également été marquée par les déclarations de Mark Carney sur la Loi sur la clarté concernant les référendums en Alberta et au Québec, une prise de position qui a suscité de fortes réactions sur la scène politique.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour, faire le point, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.