À l’occasion du segment J’en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu’ils s’expriment sur un moment marquant de l’actualité.
Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, samedi, à l’émission Signé Lévesque.
«Il y a deux situations: une grève dans une des principales usines qui produisent donc le fromage cottage, et une tendance sur les réseaux sociaux. C'est un ingrédient de plus en plus populaire parce que c'est protéiné, et plusieurs influenceurs sortent des recettes à base de fromage cottage. Moi, je mange du fromage cottage depuis que je suis petite. Et j'ai énormément de difficulté à en trouver.»