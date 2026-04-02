La fin d'une époque

Le premier ministre du Québec, François Legault, a siégé pour une toute dernière fois à l'Assemblée nationale. Pour l'occasion, les députés lui ont rendu hommage et M. Legault a livré un discours fort en émotions.

Écoutez le reportage du correspondant parlementaire de Cogeco Média à Québec, Louis Lacroix, au Québec maintenant jeudi.

Dans son discours, M. Legault a dressé un bilan de son action politique en abordant trois thèmes majeurs : l'interventionnisme économique de l'État pour attirer des emplois payants, la défense de l'identité québécoise et du français, ainsi que l'importance de rejeter le cynisme pour donner de l'espoir aux générations futures.

Ses opposants politiques ont également pris la parole, alternant entre éloges et questions plus pointues sur son héritage.