L'émotion était à son comble à l'Assemblée nationale lors du discours d'adieu de François Legault, doyen du Parlement avec 28 ans de carrière.

Entouré de sa famille et de ses collaborateurs, le premier ministre sortant a reçu les hommages de ses pairs.

Au-delà de l'aspect solennel, les commissaires soulignent son héritage marqué par des investissements massifs en éducation et la réfection des écoles.

Malgré un «syndrome de l'imposteur» persistant, Legault quitte la scène politique en rappelant l'importance de l'ascension sociale par l'école, laissant derrière lui une CAQ en pleine transition.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter des points chauds de l'actualité, jeudi midi à La commission.