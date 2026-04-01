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Le ton monte à la CAQ

«Que va chercher Bernard avec une stratégie comme celle-là?»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 avril 2026 17:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«Que va chercher Bernard avec une stratégie comme celle-là?»
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

À la lumière des événements de la journée, il est temps que la course à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) se termine, pense Nathalie Normandeau.

La confrontation entre Bernard Drainville et Christine Fréchette portant sur l’immigration avec des chiffres divergents le démontre bien.

Écoutez l'animatrice Nathalie Normandeau commenter cette situation, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Le ton monte entre Drainville et Fréchette alors que le député de Lévis a accusé son adversaire d'avoir menti au sujet du nombre d'immigrants qui seraient admis au Québec avec les mesures qu'elle souhaite mettre en place. 

«Que va chercher Bernard en optant pour une stratégie comme celle-là? Moi, je pense qu'il vient de s'acheter un gros dix minutes sur le banc des pénalités»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés

  • Lionel Carmant revient au caucus de la CAQ;
  • Les négociations entre les médecins spécialistes et le gouvernement reprennent, face à la fermeture de cliniques;
  • À Drummondville, 500 représentants des neuf grandes centrales syndicales participent aux États généraux pour réformer le mouvement syndical, selon Magali Picard.

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